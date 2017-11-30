Солиста Львовского театра обвинили в поддержке ДНР

На Украине солиста Львовского оперного театра Николая Санжаревского обвинили в «антиукраинских взглядах» из-за того, что танцор на своих страницах в соцсетях критиковал карательную операцию в Донбассе.

Информацию о политических взглядах Санжаревского обнародовала журналистка из Одессы Елена Добровольская, сообщает «Львовский портал». Она опубликовала скрины страниц солиста в соцетях, где он осуждает военные действия киевских властей в Донбассе.

Добровольская сообщила, что Санжаревский занимается сбором средств для гуманитарной помощи ДНР и ЛНР. По ее словам, танцор, который работает арт-директором в Львовской школе академического и современного балета, пропагандирует свои взгляды через группы учреждения в соцсетях.

«2 ноября 2017 года на странице в Facebook той же Школы академического и современного балета обнародован сообщение о международном конкурсе танца Feiry Dance, который прошел в Минске. Среди прочих, на одной из фотографий, среди флагов, держат в руках дети на сцене, есть знамя террористической группировки ДНР. И это фото вот так просто появляется на странице львовской школы балета», – написала журналистка.

Санжаревский включен в список «Чистилище» на сайте «Миротворец». Сообщается, что он открыто поддерживает ДНР и ЛНР, выступает против военной мобилизации украинцев.

Сотрудники Львовской оперы сообщили местным журналистам, что коллектив театра давно знает про «антиукраинские» взгляды Санжаревского. Директор и художественный руководитель театра Василий Вовкун заявил, что информация об этом поступила только во вторник, и подчеркнул, что в отношении Санжаревского будет проведено служебное расследование.

Николай Санжаревский - солист балета в Львовском оперном театре. Среди известных партий танцора – Квазимодо из «Эсмеральды», Шут из «Лебединого озера», черт и бог-творец с «Сотворение мира» и другие.