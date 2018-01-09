Тысячи туристов оказались в снежном плену на горнолыжном курорте в Швейцарии

Из-за сильного снегопада более 10 тыс. туристов оказались заблокированы на швейцарском горнолыжном курорте Церматт, пишет местное издание 20min.

Отмечается, что из-за снегопада с понедельника, 8 января, несколько долин в кантоне Вале полностью отрезаны от мира, передает «Интерфакс».

На курорте Церматт в настоящее время отдыхают около 13 тыс. человек. Добраться туда и уехать оттуда невозможно, поскольку снег завалил автотрассы и железную дорогу, заявила представитель курорта Жанин Имеш.

Крупнейшая автомагистраль в Церматт закрыта с утра понедельника. Вечером 8 января остановились поезда.

На курорте полностью закрыты все подъемники, также под запретом прогулки по горным пешеходным тропам.

Представитель курорта Церматт отметила, что паники среди отдыхающих не заметно.

Отметим сильные снегопады в новом году выпали практически на всех континентах. В четверг сообщалось, что в Нью-Йорке закрыли все школы из-за снегопада, накануне в Приморье объявили штормовое предупреждение. Снег выпал даже в Сахаре, причем, второй год подряд.