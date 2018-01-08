В Приморье объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды

Из-за снегопада, метели и ветра силой до 23 м/с, которые ожидаются в Приморье с вечера понедельника, в регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщил краевой главк МЧС России.

«Вечером 8 января на юго-востоке, ночью и днем 9 января в восточных и центральных районах края местами ожидается сильный снег с количеством от 6 до 15 мм за 12 часов и менее. На северо-востоке края местами пройдет очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 часов и менее», – говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Приморью.

Спасатели предупреждают, что на дорогах ожидается гололед, снежный накат. Непогода может привести к росту числа ДТП, авариях на ЛЭП и сбоях в работе ЖКХ.

Напомним, в конце декабря в Москве было объявлено штормовое предупреждение. Из-за непогоды в московских аэропортах были задержаны десятки авиарейсов, ситуация повторилась после Нового года.