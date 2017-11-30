В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали 30 рейсов

В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево из-за непогоды задержаны 30 рейсов; кроме того, девять рейсов в Домодедово отменили.

По данным портала «Яндекс.Расписания», в Домодедово задержаны 10 рейсов и девять отменены, в Шереметьево задержаны 15 рейсов и пять во Внуково.

Об отмененных и задержанных рейсах аэропорта Жуковский не сообщается.

В пятницу ГУ МЧС по столице распространило экстренное предупреждение о гололедице и сильном снегопаде.

29 декабря из-за сильного тумана в московских аэропортах были задержаны порядка четырех десятков рейсов.