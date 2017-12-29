В московских аэропортах из-за тумана задержаны 40 рейсов

В пятницу из-за сильного тумана в московских аэропортах задержаны порядка четырех десятков рейсов.

Во Внуково задержаны 12 рейсов, в Домодедово три рейса отменены и 16 задержаны, в Шереметьево задержали девять рейсов, передает «Интерфакс» со ссылкой на Яндекс.расписание.

Напомним, в начале декабря в столичных аэропортах из-за снегопадов были задержаны около 130 рейсов.