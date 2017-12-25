В Москве объявлено штормовое предупреждение

В понедельник столичное МЧС объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, в Москве ожидается усиление ветра, снег, метель и гололедица.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 17.00 часов до 21.00 часа 25 декабря 2017 года в Москве ожидается снег, метель, усиление ветра с порывами до 12-17 м/с. На дорогах и тротуарах гололедица», ­– сообщает пресс-служба МЧС Москвы.