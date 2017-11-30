МИД пригрозил Латвии «серьезными последствиями» за уравнивание ветеранов Красной армии и СС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подписание президентом Латвии Раймондсом Вейонисом закона, приравнивающего статус ветеранов, сражавшихся за СССР, к статусу участников Второй мировой войны, воевавших на стороне нацистской Германии и ее союзников.

«Очевидно, что этот закон вносит еще больший раскол в общество, играя на руку силам, заинтересованным в разжигании в латвийском социуме ксенофобских настроений и межнациональной розни. Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом. Откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

Дипломат отметила, что официальная Рига «цинично оскорбила» память 150 тыс. советских солдат, отдавших жизнь за освобождение Латвии, уравняв их с теми, кто воевал на стороне фашистской Германии.

Сообщается, что МИД призвал ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать принципиальную оценку «вопиющему шагу латвийских властей».

В декабре закон «О статусе участника Второй мировой войны» в окончательном чтении принял латвийский Сейм. Закон не распространяется на тех, кто являлся гражданином Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года или мог претендовать на гражданство по законам того времени. В результате статус участника Второй мировой войны не получит большая часть солдат Советской армии, которые переехали в Латвию.

Участниками Второй мировой войны не признаются сотрудники НСДАП Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности. Статус участника не может быть присвоен сотрудникам КГБ СССР или Латвийской ССР, за исключением сотрудников финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений. Статус не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие преступления.

Те, кто сможет убедить латвийские власти в праве на статус, получат удостоверение и значок. Вопрос о льготах будет решаться на уровне самоуправлений.

Закон вступит в силу с 1 февраля 2018 года.