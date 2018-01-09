Нидерланды отказались экстрадировать обвиняемую в миллиардных хищениях россиянку

Министерство безопасности и юстиции Нидерландов отказалось экстрадировать жительницу Новокузнецка, обвиняемую в хищении у банка 1,3 млрд рублей в составе организованной группы, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

«В прокуратуру поступил официальный ответ от Министерства безопасности и юстиции Нидерландов, которое отказало в выдаче обвиняемой по гуманитарным основаниям. При этом она остается в международном розыске, если обвиняемая покинет эту страну, то может быть задержана», – цитирует заявление прокуратуры ТАСС.

В настоящее время приговор в отношении других участников организованной группы не вступил в законную силу, так как оспаривается в суде.

В июле Центральный райсуд Новокузнецка приговорил организатора группы – мужа разыскиваемой – к 12 годам лишения свободы, остальные участники получили от семи до 10,5 лет заключения.

Как сообщалось, с 2007 года по 2009 год они совершили 78 эпизодов мошенничества, оформляя кредиты на подставные компании общей суммой на 1,3 млрд рублей. По версии следствия преступную группировку организовал житель Новокузнецка вместе с супругой, работавшей в банке, к махинациям злоумышленники привлекли еще семь человек.

Мошенничества были выявлены в новокузнецком офисе ВТБ24 в ходе внутренней проверки кредитной организации осенью 2009 года.