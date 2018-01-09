Японского каноиста дисквалифицировали за подсыпанный сопернику допинг

Японский каноист Ясухиро Судзуки дисквалифицирован местным антидопинговым агентством на восемь лет за то, что подсыпал сопернику запрещенный препарат, в результате чего тот был отстранен от соревнований.

«Это первый подобный случай в истории японского спорта, и это крайне разочаровывает», – передает ТАСС слова главы агентства Дайити Судзуки.

По данным Федерации каноэ страны, в сентябре 2017 года в ходе чемпионата Японии по гребле 32-летний Судзуки подсыпал в напиток своего соперника Сэйдзи Комацу метандиенон (анаболический стероид, относящийся к числу запрещенных).

В результате Комацу был дисквалифицирован, но оспорил свое отстранение, что привело к расследованию Японского антидопингового агентства

При этом оба спортсмена претендовали на попадание на Олимпиаду 2020, которая пройдет в Токио.

Отмечается, что Судзуки и раньше не отличался примерным поведением. Так, например, он был замечен в воровстве инвентаря у соперников.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков выдавал спортсменам допинг под видом витаминов.