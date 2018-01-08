Анонсированы контакты России и США по Украине и ДРСМД

В январе-феврале может состояться встреча замглавы МИД России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона, обсуждение судьбы ДРСМД, а также переговоры спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова, сообщил портал BuzzFeed.

Предыдущая встреча в формате Рябков – Шэннон состоялась 11-12 сентября 2017 года в Хельсинки. Встречи Суркова и Волкера проходили 21 августа в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде, передает ТАСС.

Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин указал на свидетельство нарушения США договора РСМД. В МИД России заявляли, что США ищут предлог для слома Договора о РСМД.