В центре Москвы решено перекрыть с 10 января несколько улиц

На нескольких улицах в центре Москвы с 10 января ограничат движение из-за инженерных работ, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

В частности, две полосы будут перекрыты на 2-й Брестской улице от дома 37, стр 1 до дома 21/27, стр. 2. Также будут перекрыты по одной полосе на улицах Юлиуса Фучика и Васильевской в районах пересечения со 2-й Брестской, сообщает m24.

Ограничено движение будет введено по 20 февраля. Также движение перекроют с 25 марта по 1 июня.

На улице Гашека от дома 2, стр 1 до дома 9, стр 1 перекроют одну полосу с 10 по 20 февраля и с 25 марта по 1 июня.

На западе Москвы в поселке Толстопальцево тоже ограничат движение из-за работ на инженерных сетях – на одной полосе на Советской улице, Интернациональной улице, Изваринской улице, Октябрьской улице. Здесь ограничения вводятся с 10 по 30 января и с 15 по 30 мая.

На северо-востоке Москвы на Стартовой улице с 10 января по 1 августа перекроют одну полосу от дома 1, стр. 1 до вл. 79 по Анадырскому проезду.

С 15 января по 15 марта частично перекроют полосу на Изумрудной улице. C 1 февраля по 1 сентября - полосу на Челюскинской улице.

Движение транспорта также ограничат на ряде улиц на юго-западе столицы с 11 января по 30 июля из-за инженерных работ – на участке ул. Академика Семенова от ул. Александры Монаховой до ул. Академика Понтрягина.