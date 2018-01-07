ФБР не нашло свидетельств «акустических атак» на дипломатов США на Кубе

ФБР уведомило МВД Кубы, что доказательств совершения «акустических атак» на дипломатов США не найдено, сообщил сенатор Джефф Флейк из комитета Сената США по иностранным делам.

Об этом сенатору рассказали представители кубинских властей. Флейк не видит основания сомневаться в их словах.

«Даже с учетом избранного термина «атака», доказательств ее совершения нет», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ABC.

В ходе расследования сотрудники ФБР четыре раза посещали Кубу.

Флейк уточнил, что «никто не утверждает», будто с дипломатами «ничего не происходило». Но свидетельств преднамеренного нападения нет.

Сенатор заявил, что не будет раскрывать информацию, полученную «на секретном брифинге», но отметил, что она «не расходится с тем, что сказали кубинцы».

«Полагаю, что ФБР скажет то же самое», – заявил он.