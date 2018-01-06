ВДВ России в 2018 году проведут учения в Египте

Воздушно-десантные войска России в 2018 году проведут совместные учения в Египте, заявил глава отдела организации и планирования миротворческой деятельности в ВДВ России Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ полковник Алексей Сгибнев.

«В следующем году, они нас уже пригласили, учения будут проводиться на территории Египта», – сказал Сгибнев в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».

В 2017 году совместные тактические учения подразделений Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта «Защитники дружбы-2017» прошли в России на территории Краснодарского края. В ходе учений было выполнено десантирование, совершены маневр в район выполнения учебно-боевых задач, захват и удержание горного перевала на Кубани.

Первые международные антитеррористические учения «Защитники дружбы» состоялись в 2016 году районе египетской Александрии.