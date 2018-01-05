Тиллерсон объяснил жесткость высказываний Трампа в адрес КНДР

Глава американского государства Дональд Трамп делает жесткие заявления в адрес КНДР, так как Северная Корея «понимает эту риторику», сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон пояснил, что цель США – добиться «полной, поддающейся проверке, необратимой» денуклеаризации Корейского полуострова с помощью «дипломатических усилий», которые могут быть подкреплены «мощными военными возможностями», если потребуется, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

По словам главы Госдепа, для «поддержки дипломатических усилий» важно, чтобы все в регионе понимали, «сколь высоки ставки».

«Вопрос о том, как начать переговоры (с КНДР), еще предстоит решить», – сказал Тиллерсон.

США ждут «сигнал» от КНДР, свидетельствующий о понимании Северной Кореей того, что «переговоры должны вести именно к такому результату».

Если же ракетные и ядерные испытания в КНДР будут продолжаться, то, по словам главы Госдепа, «северокорейцам придется понять, что карательные меры в отношении них будут предприниматься и впредь», и эти меры «будут все более жесткими».

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил северокорейскому народу проинформировать лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что у главы Белого дома тоже есть ядерная кнопка, но она «куда больше, сильнее и она работает».