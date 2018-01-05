Белоруссия решила закрыть генконсульство в Одессе

Генеральное консульство Белоруссии в Одессе решено закрыть, сообщает пресс-служба белорусского правительства.

«Совет Министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 года Генеральное консульство Республики Беларусь в городе Одессе (Украина)», – говорится в сообщении на сайте правительства.

МИД Белоруссии поручено предпринять необходимые шаги.

Также указывается, что правительственное постановление 2011 года об открытии генконсульства «признано утратившим силу».