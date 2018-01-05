Воздушный шар с туристами упал в египетском Луксоре

В результате падения воздушного шара в Луксоре на юге Египта погиб один американский турист, еще семь человек пострадали, сообщает египетский информационный портал «Аль-Ахрам».

Пострадавших госпитализированы, медицинскую помощь им оказывают в больнице Луксора, передает РИА «Новости».

Отмечается, что авария произошла из-за сильного порыва ветра.

В египетском Луксоре полеты на воздушных шарах особенно популярны среди туристов. Между тем, это не первый подобный трагический инцидент. 26 февраля 2013 года воздушный шар загорелся на высоте около 300 метров, после чего рухнул над Долиной царей. Погибли 19 человек, из них один египтянин и 18 иностранных туристов. Похожий случай произошел в марте того же года в Камбодже.