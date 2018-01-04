Путин изменил состав Совбеза

Взгляд
4 января, четверг  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
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В 2018-м у российской экономики больше возможностей, чем рисков

Российской экономике помогут расти дешевеющие кредиты и рост доходов населенияФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
2018-й должен стать для России еще одним годом стабильности и экономического роста. Конечно, нефть по 80–100 долларов за баррель – скорее из разряда фантастики, но и при цене по 60–70 бюджету будет вполне комфортно. Центробанк должен сделать кредиты еще доступнее, подтолкнуть бизнес к инвестициям, а население – к потреблению. Но есть и целый ряд подводных камней. Подробности...
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Реальная история Гражданской войны принесена в жертву политике

Бойцы первого Сучанского революционного отряда, сражавшиеся с интервентами под командованием коммуниста-интернационалиста Эмиля ЛибкнехтаФото: РИА «Новости»
Если 1917-й был годом двух революций, то 1918-й стал годом Гражданской войны. Сто лет назад на 1/5 части суши началось вооруженное противостояние, которое называют исключительным в мировой истории, до сих спор споря о числе жертв и плодя бесчисленные мифы. Вековой юбилей – хороший повод, чтобы развенчать некоторые из них. Подробности...
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Оружие будущего сулит смертельные перспективы

Основное место службы дрона Tern – военно-морской флотФото: darpa.mil
Каждый новый год для рынка вооружений – это не просто подсчет новинок, но и определение трендов дальнейшего развития. Сейчас перед ведущими армиями мира открываются такие перспективы, от которых захватывает дух. Уже скоро винтовки будут стрелять без промаха, любой корабль сможет превратиться в авианосец, а роботы полностью подчинят себе небо. Подробности...
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США занервничали из-за потепления между Пхеньяном и Сеулом

Северная и Южная Корея впервые за три года наладили телефонное общениеФото: Kim Hong-Ji/Reuters
КНДР и Республика Корея впервые с 2015 года поговорили по телефону. Стороны готовятся встретиться через шесть дней для обсуждения участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде. Первые шаги по улучшению отношений двух стран заставляют США нервничать. Ким Чен Ын и Дональд Трамп стали мериться, у кого ядерная кнопка больше. Подробности...
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Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
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В блогах начнется адский холивар

Константин Рыков, интернет- и медиапродюсер
Кто-то увлекается фотоохотой, кто-то майнит битки, а мое любимое хобби – ловить на вранье «Русскую службу BBC». Подробности...
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2017 год в самых популярных публикациях колумнистов ВЗГЛЯДа

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Подведем уже традиционные итоги уходящего года сквозь призму предпочтений читателей газеты ВЗГЛЯД. В эту подборку включены тексты, которые в каждом из месяцев 2017 года собрали наибольшее количество просмотров на нашем сайте. Подробности...
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Никто не скажет, что произойдет в 2018 году

Антон Крылов, журналист
Главным конфликтом ближайших десятилетий (как и всех прошедших тысячелетий) будет не борьба между Западом и Востоком или Севером и Югом, не противостояние христианства и ислама и даже не спор либералов и консерваторов. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      Итоги 2017 года в фотографиях

      2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото – президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашистской Германии на СССР
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      Города мира празднуют Новый год и Рождество

      В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре Мюнхена
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      В Москве прошел парад Снегурочек

      В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающим
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        Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?
        • Собаки

        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

        Суд приговорил экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строго режима и штрафу в 130 млн рублей. Как вы оцениваете приговор Улюкаеву?
        • Слишком мягкий

        • Адекватный

        • Слишком суровый

        Госдума установила финансовые выплаты при рождении первенца. Знаете ли вы людей, для которых подобная выплата может стать определяющей с точки зрения планирования рождения детей?
        • Да, я в их числе

        • Да, знаю

        • Нет, но, думаю, таких достаточно

        • Нет

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          Путин изменил состав Совбеза

          4 января 2018, 17:24

          Текст: Антон Никитин

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          Президент Владимир Путин подписал указ, которым включил в состав Совета Безопасности России нового полпреда в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева.

          В то же время из Совбеза исключили бывшего полпреда Николая Цуканова. Документ, который вступает в силу со дня подписания, опубликован на официальном портале правовой информации.

          В новой редакции изложена должность Александра Беглова – «полномочный представитель президента России в Северо-западном федеральном округе».

          25 декабря Владимир Путин подписал ряд указов о назначении полномочных представителей главы государства. В частности, он отправил в отставку воронежского губернатора Алексея Гордеева, назначив его полпредом в ЦФО.


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