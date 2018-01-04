Путин изменил состав Совбеза

Президент Владимир Путин подписал указ, которым включил в состав Совета Безопасности России нового полпреда в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева.

В то же время из Совбеза исключили бывшего полпреда Николая Цуканова. Документ, который вступает в силу со дня подписания, опубликован на официальном портале правовой информации.

В новой редакции изложена должность Александра Беглова – «полномочный представитель президента России в Северо-западном федеральном округе».

25 декабря Владимир Путин подписал ряд указов о назначении полномочных представителей главы государства. В частности, он отправил в отставку воронежского губернатора Алексея Гордеева, назначив его полпредом в ЦФО.