Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром четверга снижался на 3 копейки, достигая 57,22 рубля, евро уменьшался на 7 копеек и составлял 68,82 рубля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Фьючерс нефти марки Brent рос на 0,37% – до 68,09 доллара за баррель, передает РИА «Новости».