Манафорт подал в суд на спецпрокурора США по России

Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвинил руководство министерства юстиции Соединенных Штатов и спецпрокурора по «российскому делу» в превышении полномочий и потребовал ограничить полномочия Роберта Мюллера, говорится в судебном иске политика.

Манафорт в своем иске просит суд признать, что первый замглавы министерства юстиции Род Розенстайн дал Мюллеру возможность расследовать побочные дела в ущерб основной обязанности – поиска свидетельств «российского вмешательства» в выборы в США, превысив таким образом свои полномочия, передает РИА «Новости».

Кроме того, Манафорт обвиняет Мюллера в том, что тот превысил полномочия, когда завел дело против Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах правительства Украины.

Манафорт требует у суда «издать решение, которое помешает господину Мюллеру вести расследование каких-либо дел помимо его полномочий, полученных при назначении», говорится в иске.

Напомним, в декабре прошлого года адвокаты главы американского государства Дональда Трампа обвинили спецпрокурора США Роберта Мюллера в незаконном получении документов по «российскому делу».

В том же месяце американские СМИ сообщили о связи экс-госсекретаря Хиллари Клинтон с участниками расследования по России.