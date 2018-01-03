Пушков прокомментировал слова Хейли о созыве СБ ООН по ситуации в Иране

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о необходимости созыва Совбеза ООН по Ирану.

«Хейли все занималась «миром и безопасностью» в Сирии - теперь беспокоится о «мире, безопасности и свободе» в Иране. Иначе говоря, о смене режима», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее Хейли заявила, что США намерены созвать Совет Безопасности ООН из-за протестов в Иране.

Во вторник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани отмечал, что протесты в Иране проводятся в рамках «опосредованной войны», которую ведут с Тегераном некоторые страны.

Напомним, в ходе протестов против политики руководства страны, которые уже несколько дней продолжаются в Иране, погибли два человека.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявлял, что протесты в Иране вызваны внутриполитическими процессами, но присутствует и «внешнее влияние».