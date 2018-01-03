Абхазия требует от Грузии выдачи убийцы российского дипломата

Абхазия, передавшая на днях Грузии осужденного на 20 лет преступника, требует от Тбилиси выдать скрывающихся в Грузии злоумышленников, в том числе убийцу российского дипломата Дмитрия Вишернева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузинский гражданин Георгий Лукава, осужденный Абхазией на 20 лет в 2012 году, был передан грузинской стороне 25 декабря в рамках процесса обмена заключенными между грузинской, абхазской и южноосетинской сторонами. Незадолго до этого Южная Осетия также передала Грузии осужденного ею гражданина Грузии. В ответ Тбилиси выдал скрывавшегося в Грузии Роланда Жиба, которого в Сухуме разыскивали за резонансное убийство.

Как отмечает абхазская сторона, на территории Грузии продолжают оставаться преступники, выдачи которых требовал и требует Сухум. В их числе – убийца российского дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги. Абхазия сообщила, что продолжит настаивать в рамках переговорных форматах на их выдаче.

Напомним, что первый секретарь посольства России в Абхазии Дмитрий Вишернев и его супруга Ольга были убиты в Сухуме 9 сентября 2013 года. Убийство совершил уроженец Грозного Юсуп Лакаев. Позже он был задержан и осужден в Батуми – за сопротивление полиции и ранение сотрудника правоохранительных органов.