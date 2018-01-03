Playboy собрался отказаться от печатной версии

Руководство компании Playboy Enterprises «серьезно задумывается» о прекращении выпуска печатной версии мужского журнала Playboy в течение этого года, «хотя окончательное решение еще не принято», сообщает The Wall Street Journal.

По словам руководителя Playboy Enterprises Бена Кона, компания «хотела бы сосредоточиться на том, что называет «мир Playboy», который гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание, унаследованное из прошлого», передает ТАСС.

Он добавил, что рассчитывает в течение этого года осуществить трансформацию Playboy Enterprises из «медийной компании в ту, которая занимается управлением брендом».

В публикации говорится, что в последние годы печатная версия мужского журнала была убыточной, а его тираж сократился в несколько раз. Между тем важным источником доходов для Playboy Enterprises являлись сделки по передаче прав на использование бренда Playboy другим фирмам, занимающихся выпуском продукции с фирменным логотипом – головой кролика, а также использование бренда в названиях ночных клубов.

Ранее 35-процентная доля в Playboy Enterprises принадлежала основателю Playboy Хью Хефнеру, который умер в сентябре 2017 года. Теперь компания перешла в собственность его наследников, которые, по сведениям источников издания, ведут переговоры о продаже своей доли Rizvi Traverse.

Между Хефнером и Rizvi Traverse имелись договоренности, согласно которым печатная версия Playboy не прекратит выходить при жизни основателя журнала.

Журнал Playboy выходит в более чем 20 странах. В США журнал издается с 1953 года.

Напомним, основатель и издатель мужского журнала Playboy Хью Хефнера умер в конце сентября прошлого года на 92-ом году жизни от остановки сердца и легочной недостаточности. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Хефнер прожил долгую, яркую и благополучную жизнь, однако успел увидеть крах своей мечты.