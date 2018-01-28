Подозреваемый в ограблениях гомосексуалистов курсант МВД отчислен из вуза

По итогам служебной проверки отчислен курсант московского университета МВД, который подозревается в ограблениях гомосексуалистов, отчислен из учебного заведения, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

«По результатам проведенной служебной проверки курсант отчислен из образовательного учреждения, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством», – сообщается на сайте МВД.

Отмечается также, что непосредственные руководители курсанта также будут привлечены к ответственности.

В полиции отметили, что курсант был задержан 25 января 2018 года сотрудниками ГУСБ МВД России и УМВД России по городскому округу Королев.

Ранее СМИ сообщили, что в подмосковной Электростали задержали курсанта МВД за серию грабежей и разбоев в отношении гомосексуалистов.