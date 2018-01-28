Курсанта МВД в Подмосковье задержали за ограбления гомосексуалистов

В подмосковной Электростали задержали за серию грабежей и разбоев курсанта МВД, который специально знакомился с гомосексуалистами и затем учинял над ними расправу и забирал все ценности, сообщают СМИ.

20-летний Александр – курсант 3-го курса оперативного факультета Московского университета МВД. Его задержали 25 января недалеко от дома. На допросе ему сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения. Также задержаны еще двое его товарищей, сообщает «Московский комсомолец».

Источник в правоохранительных органах утверждает, что курсант и его друзья, двое из которых пока разыскиваются, знакомились в соцсетях с мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации. Они начинали с ними общение и назначали встречу – либо дома у знакомых, либо на улице.

После этого курсант с друзьями под угрозой насилия отбирал у них деньги и другие ценности. По этой схеме были ограблены несколько гомосексуалистов. Главный расчет заключался в том, что потерпевшие не будут обращаться в полицию.

Портал отмечает, что отец курсанта – сотрудник ФСБ, мать работает в здравоохранении. Характеризовался он всегда исключительно положительно, после выпуска он хотел быть оперативником. При этом он не нуждался в деньгах.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».