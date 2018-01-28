На необорудованных трассах Красной поляны погиб лыжник

На сочинском курорте «Горки Город» в Красной поляне погиб лыжник 35-40 лет, который катался вне оборудованных трасс, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Руководитель спасательной службы курорта «Горки Город» Андрей Морозов сообщил, что лыжник сорвался со склона около 14.00. Он катался на склонах недалеко от водопада Поликаря вне горнолыжных трасс курорта «Горки Город». Склоны там, по словам Морозова, не оборудованы и не предназначены для катания, передает РИА «Новости».

Морозов отмечает, что на склонах были предупреждающие об опасности знаки.

Спасатели курорта прибыли на место происшествия через 20 минут, но только констатировали смерть пострадавшего. Рядом с погибшим нашли еще двоих, которым оказали помощь в спуске.

Для эвакуации погибшего потребовалось применение вертолета МЧС России, так как сложный рельеф не позволял безопасно транспортировать тело мужчины в пешем порядке. Тело погибшего подняли на борт и доставили на вертолетную площадку курорта.

Личность погибшего уточняется.