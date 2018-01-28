Польский премьер назвал Россию «главной угрозой»

Сейчас Россия является самой большой «угрозой» для Польши, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России», – сказал он, отвечая на вопрос издания Politico о самой большой угрозе для Польши, передает РИА «Новости».

Моравецкий также призвал готовиться к «вторжению» России на Украину. По его словам, российская армия может «двинуться вглубь территории Украины», и в таком случае необходимо «иметь вторую и третью линии обороны».

Польский премьер также высказался на тему проекта газопровода «Северный поток – 2». «Несмотря на то, что говорит Германия, это не бизнес-проект», – подчеркнул Моравецкий.

В середине декабря Моравецкий высказывался за продление антироссийских санкций.