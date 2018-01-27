Эрдоган допустил возможность наступления турецких войск на Идлиб

После взятия сирийского Африна турецкие войска могут продвинуться до провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, выступая в городе Коджаэли.

«Если Аллах позволит, мы дойдем и до Идлиба», – приводит слова Эрдогана «Sputnik Турция».

Турецкий лидер заявил, что вся нация объединилась в поддержку операции в Африне, как 15 июля 2016 года при попытке военного переворота в стране.

Накануне Эрдоган объявил, что Анкара намерена расширить зону проведения операции в Сирии до Манбиджа и далее до границы с Ираком.