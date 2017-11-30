Бузова потрясла поклонников «Три икса Победой»

Телеведущая и певица Ольга Бузова позвала поклонников на концерт в Йошкар-Оле во Дворец культуры им. ХХХ-летия Победы, назвав его ДК «Икс, икс, икс Победы».

Ошибку Бузова допустила в видео-приглашении, выложенном в «сториз» ее Instagram.

Вскоре ролик был удален, однако пользователи продолжили оставлять насмешливые комментарии в аккаунте певицы.

«Икс-икс-икс Победы». Боже мой, я не верила, что ты такая тупая, думала, может преувеличивают? И это в 30 лет!», – пишет пользователь amirovapervin под одной из фотографий Бузовой.

«Икс-икс-икс победы. А че не «хэ-хэ-хэ»?», – иронизирует lina.rod2018.

Ранее Ольга Бузова вызвала недоумение у сотрудников столичного ГИБДД, прокатившись на кровати по одной из дорог Москвы.