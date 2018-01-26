В рейтинге свободы человека Украина оказалась последней в Европе

В рейтинге свободы человека, составленным специалистами из Cato Institute совместно с учеными Fraser Institute и Liberales Institut, Украина заняла 132-е место из 159 возможных, оказавшись на последнем месте в Европе, следует из исследования центра Cato Institute.

Составители рейтинга оценивали данные о верховенстве закона, безопасности, свободе передвижения, религиозной свободе и защите собственности, говорится на сайте центра.

Так, Украина смогла войти в сотню только по одному критерию, заняв 99-е место по показателю личной свободы человека. А по уровню экономической свободы Украину поставили и вовсе на 149-ое место.

Отметим, что за год Украина потеряла в рейтинге 17 позиций.

Напомним, по данным украинского аналитического центра «Тексты», Украина оказалась беднейшей страной Европы. При этом Украина вошла в список стран с самым высоким уровнем организованной преступности.