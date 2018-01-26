Россия отказалась высылать граждан КНДР по требованию США

Москва не будет высылать граждан КНДР, как этого требуют США в соответствии со своими новыми односторонними санкциями, заявил замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов.

«Мы будем выполнять только санкции, которые принимает СБ ООН. И односторонние американские санкции не признаем», – цитирует Моргулова РИА «Новости».

По совам замминистра, у Москвы «нет никаких международных обязательств их (санкции США в отношении КНДР, – прим. ВЗГЛЯД) выполнять».

Напомним, 18 января глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия якобы выполняет не все санкции, введенные в отношении Северной Кореи.

В декабре СБ ООН ввел новые международные санкции в отношении КНДР, известные как резолюция 2379. Подготовленная США резолюция СБ, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов «немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года».