Сочинская санитарка объяснила инцидент с брошенным на улице больным

Санитарка сочинской горбольницы №4 Мария Комиссарова, которую уволили за инцидент с выставленным на улицу пациентом, утверждает, что вывезла мужчину покурить, после чего собиралась забрать обратно, сообщили в городском управлении здравоохранения.

По словам Комиссаровой, пациент вел себя агрессивно, мешая другим больным, и сам «сильно и долго» попросил вывести его на улицу покурить, передает РИА «Новости».

«Я ни в коем случае не хотела бросать его на улице, хотела, чтобы он покурил, остыл, и вернуться за ним», – рассказала Комиссарова.

По данным следствия, мужчина поступил в больницу утром в четверг с переломом костей носа и другими повреждениями, а также с интоксикацией организма. Во второй половине дня пациент «без оказания необходимой помощи был вывезен на инвалидной коляске за пределы лечебного учреждения сестрой-хозяйкой и санитаркой и оставлен на тротуаре у гаражей в состоянии, опасном для жизни и здоровья», заявили в СУ СК по Краснодарскому краю.

Очевидцы вызвали для мужчины медицинскую бригаду, по приезде которой его снова госпитализировали.

В четверг в управлении здравоохранения администрации Сочи со ссылкой на медсестер сообщали, что поступивший в состоянии сильного наркотического опьянения пациент потребовал, чтобы его выписали и вывезли из учреждения, якобы на улице его ждет друг.

Накануне сообщалось, что прокуратура начала проверку после того, как в Сочи медсестры городской больницы вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили у гаражей. Проверку по факту случившегося начали также и в краевом СУ СК.