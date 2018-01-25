Медсестры в Сочи бросили пациента на инвалидной коляске на улице

Прокуратура начала проверку после того, как в Сочи медсестры городской больницы вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили у гаражей, сообщили в минздраве Краснодарского края.

Представитель краевого ведомства отметил, что после выписки пациент сочинской горбольницы №4 потребовал, чтобы его вывезли из учреждения, за пределами которого его якобы ждет друг. Санитарки отвезли мужчину на кресле в указанное им место и оставили за пределами больницы, передает «Интерфакс».

Об этом стало известно после появления в Сети видео, на котором видно, как женщины в белых халатах вывозят пациента из здания на коляске, после чего выгружают у гаражного кооператива.

Как заявили в краснодарском минздраве, мужчине вызвали бригаду скорой помощи, которая осмотрела его и вернула обратно в больницу.

По словам главы управления здравоохранения Сочи Марины Вартазарян, медсестры будут уволены. В отношении завотделением больницы проводится служебная проверка.

Также известно, что по факту произошедшего начала проверку прокуратура.