СК начал проверку бросивших пациента на улице сочинских медсестер

Следственный комитет (СК) по Краснодарскому краю начал доследственную проверку в связи с распространенным в СМИ видео, на котором медсестры горбольницы Сочи вывезли пациента на инвалидной коляске на улицу и оставили лежать на земле, сообщает пресс-служба регионального СК.

«В связи с распространенным в СМИ видео, на котором видно, как медсестры городской больницы Сочи вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили лежать на земле, следственным управлением Следственного комитета России по Краснодарскому краю организовано проведение доследственной проверки», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

В ведомстве рассказали, что в данное время ведется проверка, которая установит все обстоятельства инцидента. После этого будет принято процессуальное решение.

Ранее в Сети появилось видео, на котором две медсестры в районе горбольницы №4 Сочи высадили на улице из кресла каталки пациента.

Медики пояснили, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и потребовал, чтобы его выписали и выпустили из больницы. Позже по вызову полицейского мужчину отвезли обратно в больницу, а медсестер пообещали уволить.

Напомним, сотрудников больницы в Московской области заподозрили в неоказании помощи ветерану Великой Отечественной войны, в результате чего он скончался.