Глава ДНР рассказал, как ВСУ продали ополченцам списки артиллеристов

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал о масштабах коррупции в рядах украинских военных, и отметил, что «хлебная» должность пограничника стоит 50 тыс. долларов.

«Спросили украинских военных: «Хотите заработать денег? Нам нужны списки украинских артиллеристов». Они предоставили информацию через 2,5 часа, а потом еще просили «накинуть» за оперативность. Мы доплатили, нам такие люди нужны», – заявил Захарченко в интервью военному корреспонденту, автору Telegram-канала «WarGonzo» Семену Пегову.

Захарченко уточнил, что должность военнослужащего, стоящего на контрольно-пропускном пункте у разделительной полосы, стоит 50 тыс. долларов. Украинцы покупают должности начальника поста, разрешение находиться на территории КПП и приграничных блокпостах.

Глава ДНР рассказал случай, произошедший в районе Промки (у города Авдеевка, прим. газеты ВЗГЛЯД). Украинские военнослужащие понесли потери, на одном из убитых запищал телефон – звонила мать убитого. Ополченец взял трубку, а мама сказала: «И холодильник там еще забери». «Наш не растерялся, у нас нормально все с быстротой принятия решений и высказываниями. Он сказал, что ее сын уже в холодильнике приедет, и положил трубку», - сказал Захарченко.

По мнению главы ДНР, страсть к наживе характеризует все украинское общество: «Они посылают своих сыновей на войну, чтобы взять норковую шубу, золотые сережки, унитазы. И самое интересное, что ограды и памятники с кладбищ они тоже забирают. Мать попросила сына, чтобы он украл у местных жителей холодильник, и привез в Западную Украину. И что вы думаете, они не продадут планы генералов штаба? Конечно, продадут».