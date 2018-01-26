Мэра Махачкалы отстранили от должности

В Ставропольском крае горсуд Ессентуков по ходатайству следствия отстранил от должности обвиняемого в превышении полномочий мэра Махачкалы Мусу Мусаева, сообщили в краевом суде.

Отмечается, что в пятницу, 26 января, в Ессентукском городском суде удовлетворено ходатайство следователя о временном отстранении от должности содержащегося под стражей главы городского округа «город Махачкала» Мусы Мусаева, передает ТАСС.

Мусаева обвиняют в совершении преступления по статье УК «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле Мусаева, которые подозревается в «совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий».