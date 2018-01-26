Министр спорта Канады ушел в отставку после обвинений в домогательствах

Канадский министр по делам спорта и лиц с ограниченными возможностями Кент Хейр, которого группа женщин обвинила в сексуальных домогательствах, покинул свой пост после разговора с премьер-министром страны Джастином Трюдо, сообщил телеканал CBC.

Телеканал сообщил, что министра, входящего в правительство Трюдо с 2015 года, обвинили в том, что он, будучи еще членом законодательного собрания провинции Альберта в 2008-2015 годах, вербально домогался женщин, заставляя их чувствовать себя «небезопасно», передает ТАСС.

Сам Трюдо, нахдящийся в Давосе на Всемирном экономическом форуме, по этому поводу заявил, что «важно поддерживать женщин, которые выступают с такими утверждениями, и это то, что наше правительство будет делать».

Напомним, в декабре прошлого года суд провинции Квебек приговорил бывшего тренера женской национальной сборной Канады по горным лыжам Бертрана Шаре к 12 годам тюрьмы за педофилию.