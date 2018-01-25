Летучая объявила диагноз, из-за которого приостановлен проект на Первом канале

По словам телеведущей Елены Летучей, врачи поставили ей диагноз «нестабильная стенокардия», мешающий полноценно работать на съемках.

Елена Летучая подтвердила информацию о своей болезни, сообщив, что врачи поставили ей диагноз, мешающий полноценной работе на съемках проекта «Летучий отряд», об этом она заявила в Instagram.

«Многие спрашивают, почему программа «Летучий отряд» в Новом году не выходит на Первом канале, почему в последних выпусках появились другие лица и корреспонденты, а я все больше в студии. Вынуждена сообщить, что я больше не могу летать так часто, как этого требует проект. В начале декабря стала плохо чувствовать себя, и вот сегодня, после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился: нестабильная стенокардия», – пишет ведущая.

Телеведущая заявила, что считает неправильным делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем и не помогая их разрешить людям: «Летать по 2–3 раза в неделю, как того требует программа, категорически запрещено! Никогда не думала, что размещу подобный пост, но сейчас я выбираю здоровье».

По словам Летучей, весь декабрь и начало января сотрудники канала искали других ведущих и корреспондентов, но поиск не увенчался успехом: «Не так-то это и просто «в горящую избу входить и коня на ходу останавливать». А ведь именно за это вы меня больше всего и любите».

Летучая пообещала поклонникам, что они не потеряют ее с экрана Первого канала и сейчас ей нужна их поддержка и понимание.

В пресс-службе Первого канала отметили, что сотрудничество с телеведущей продолжится.

«Вместе с ней обязательно придумаем тот формат, в котором ее талант и опыт найдут себе наилучшее применение», – сообщил ТАСС со ссылкой на представителя телеканала.

Напомним, в октябре 2017 года Летучая перешла на Первый канал с «Пятницы!», где вела популярную программу «Ревизорро».