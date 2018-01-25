Американская компания вывела на орбиту спутник-«дискошар»

Американская частная космическая компания Rocket Lab доставила на орбиту сферический спутник с отражающими панелями под названием Humanity Star («Звезда человечества»).

«Видимая с Земли невооруженным глазом «Звезда человечества» является спутником с высокой отражательной способностью. Спутник ярко мерцает в ночном небе и создает общее переживание у всех жителей планеты», – говорится в сообщении.

Спутник представляет собой геодезическую сферу из углеродного волокна, которая покрыта 65 треугольными отражающими панелями. Сфера быстро вращается, отражая солнечные лучи, и создает эффект дискошара, хорошо заметный на ночном небе, передает РИА «Новости».

Спутник проходит полный оборот вокруг Земли за 90 минут. На орбите «Звезда человечества» будет находиться около девяти месяцев, после чего исчезнет в атмосфере Земли.

В сентябре 2016 года Rocket Lab сообщила об окончании строительства первого в мире частного космодрома в Новой Зеландии. Компания планировала использовать космодром для запуска сверхлегких ракет-носителей.