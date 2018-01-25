Пакистан решил провести совместные учения с Россией

Новые учения Пакистана и России планируются в 2018 году, заявил министр иностранных дел страны Хаваджа Мухаммад Асиф.

Он добавил, что «учения проходят на регулярной основе», однако дата их проведения в 2018 году не была названа, передает РИА «Новости».

Также министр рассказал, что Пакистан рассчитывает на активизацию военно-технического сотрудничества с Россией и прирост российских инвестиций в энергетический сектор страны.

Глава МИД Пакистана отметил, что военное сотрудничество с Россией «улучшилось за последние четыре года», но «то, что у нас есть сейчас, недостаточно и может быть увеличено в разы», особенно в вопросах борьбы с терроризмом и торговлей наркотиками и людьми.

Напомним, осенью 2017 года Россия договорилась с Пакистаном о сотрудничестве в сфере поставок СПГ. Также были анонсированы крупные соглашения между двумя странами в области энергетики.