В ЦИКе рассмотрели жалобы на неравномерное освещение деятельности кандидатов в телеэфире

Рабочая группа по информационным спорам ЦИКа рассмотрела жалобы на неравномерное освещение деятельности кандидатов в телеэфире. Заявления поступили, в том числе от Ксении Собчак и от КПРФ - в защиту своего кандидата Павла Грудинина. Политологи расценили жалобы как «мнимый повод для пиара, обычную политическую технологию».

Рабочая группа по информационным спорам в среду рассмотрела жалобы на неравномерное освещение деятельности кандидатов в телеэфире. Как сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина, которая возглавляет эту группу, жалобы поступили от Ксении Собчак, выдвинутой «Гражданской инициативой» и самовыдвиженца Владимира Михайлова. Также КПРФ направляла жалобу в защиту своего кандидата Павла Грудинина, сообщил ТАСС.

«В ходе рассмотрения не было представлено каких-либо фактов о том, что реально проводимые кандидатами мероприятия не были освещены СМИ. Плюс по существу кандидаты ставили вопрос о том, что СМИ должны сами создавать сюжеты без какой-либо деятельности кандидатов, что рабочая группа посчитала, конечно же, неправомерным», - заявила Гришина.

Как заявил газете ВЗГЛЯД председатель экспертного совета ЭИСИ, член ОП Глеб Кузнецов, оппозиция при помощи таких жалоб пытается привлечь к себе внимание избирателей.

«Мнимый выдуманный повод для пиара, обычная политическая технология для людей работающих в оппозиционном поле. «Мои неудачи и недоработки связаны ни с тем, что я плохо работал, а с тем, что меня обижают». Мы это наблюдаем за коммунистами еще с начала 90-х годов. К примеру, в 1993 году во время первых выборов в Государственную думу Зюганов точно также говорил, что его плохо освещают по телевизору, что о нем плохо пишут в газетах. Оппозиция пытается использовать предвыборную кампанию и выдать себя жертвами системы, чтобы привлечь к себе внимание избирателей».

Вместе с тем, как отметила на заседании Гришина, в ЦИКе все же «было выражено пожелание каналам проводить освещение предвыборной деятельности кандидатов исходя из интересов избирателей, исходя из того, что избирателям интересна информация о разных кандидатах». «В связи с чем также мы просили бы каналы больше посвящать времени различным кандидатам, давать более широкую палитру», - подчеркнула Гришина.

Также рабочая группа рекомендовала ЦИК обратиться к кандидатам «с тем, чтобы они активно взаимодействовали с телеканалами, уведомляли каналы о своих мероприятиях, чтобы у каналов была возможность действительно донести до избирателей объективную информацию», сообщила секретарь Центризбиркома.

«Все рекомендации рабочей группы будут представлены ЦИК, который рассмотрит аргументы, при необходимости заслушает заявителей и экспертов и примет окончательное решение», - подытожила Гришина.

Как отмечает директор Института новейших государств Алексей Мартынов, как правило, журналисты освещают поездки или выступления кандидатов, исходя из интересов своей аудитории, то есть тех же избирателей. Если же, к примеру, всплывает информация, которая не устраивает кандидатов, компромат, - то это сугубо проблема самого кандидата, ведь любой политик знает, что с прессой надо уметь ладить. К примеру, избирательный штаб может сам находить информационные поводы, устраивать мероприятия, интересные для прессы. Если же информация о скрытых зарубежных счетах - это самое интересное для прессы, это, по мнению политологов, может расцениваться просто как недоработка самого кандидата.

«Такие критерии, как количество эфирное время или печатные площади в газете, поддаются оценке. И можно говорить, у кого больше, у кого меньше. Пропорции здесь соблюдаются, - напоминает газете ВЗГЛЯД Алексей Мартынов. - Но тут претензии звучат по поводу тональности. Мол, не в той тональности про нас говорят. Но надо иметь в виду, что журналисты – тоже люди, тоже избиратели. Они тоже имеют свое отношение к тем или иным дивертисментам, к выходкам разных кандидатов. Неудивительно, что тональность разная. Мы же живем в свободной стране, у нас не в реальности романов Оруэлла, у нас нет «министерства правды».

Российские оппозиционеры с таким упоением требуют свободы слова, демократии где-то за кадром, говорит Мартынов. «Но сами попав в этот избирательный процесс, они начинают требовать по факту к себе какого-то комплиментарного отношения. Но послушайте: уважение-то надо заслужить! Своими действиями, речами, обещаниями предвыборными», - призывает политолог.

«А тут получается: я участвую, значит носите меня на руках. Такие претензии смотрятся смешно и в итоге работают против кандидатов. Даже те, кто им симпатизирует, лишний раз задумаются, что эти претенденты из себя представляют», - подытожил Мартынов.

Как известно, кроме Собчак, Михайлова и Грудинина на должность президента России также претендует множество кандидатов, среди которых Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский.