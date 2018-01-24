Eni опровергла остановку бурения на Черном море из-за санкций

Итальянская компания Eni продолжила бурение в рамках совместного с Роснефтью проекта на Черном море, заявила председатель совета директоров компании из Италии Эмма Марчегалья, уточнив свое предыдущее заявление о приостановке работ.

«Я бы хотела пояснить, что бурение разведочной скважины в Черном море идет, как и планировалось», - приводит ее слова Reuters.

Она пояснила, что имела ввиду постоянный мониторинг итальянской компанией ситуации, чтобы деятельность на Черном море не нарушила введенные в отношении России санкции.

Ранее она Марчегалья заявила, что компания Eni приостановила разведочное бурение в партнерстве с Роснефтью на Черном море в связи с санкциями, однако российская компания утверждала, что работы продолжаются.