Родченков запутался в собственных показаниях в спортивном арбитраже

Показания информатора ВАДА и бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Женеве не соответствуют его данным, которые были опубликованы в американской газете New York Times в мае 2016 года, сообщил адвокат Артем Пацев, представляющий интересы российских спортсменов.

Как говорится в сообщении на сайте «Клевер Консалт», организации, которую представляет Пацаев, в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Всего в CAS апелляции подали 42 спортсмена, но Яна Романова, Ольга Зайцева и Ольга Вилухина уже завершили спортивную карьеру и не претендуют на участие в Олимпийских играх в Южной Корее. Их дела будут рассмотрены в CAS позднее.



«Показания Родченкова выявили ряд несоответствий в ранее даваемых им показаниях и представлявшихся им версиях (начиная с первой, изложенной им в газете New York Times в мае 2016 года). Родченков, как и ожидалось, запутался в собственных показаниях и в собственных многочисленных версиях «государственной схемы», – написал адвокат в Facebook.

Пацаев рассказал также, что в отличие от комиссии Освальда, «где ее члены откровенно подремывали и даже похрапывали», арбитры CAS внимательно слушают все, что говорится на заседаниях.

Напомним, ранее New York Times со ссылкой на бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова сообщила, что допинг на Олимпиаде в Сочи якобы употребляли 15 российских призеров Игр.

Позже The New York Times опубликовала выдержки из дневников информатора Всемирного антидопингового агентства и экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.