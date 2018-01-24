Мужчина с ножом напал на полицейских на вокзале в Бельгии

На вокзале Сен-Пьер в Генте полицейские открыли огонь по мужчине, который напал на них с ножом, сообщила официальный представитель прокуратуры города Ан Сконьянс.

Как сообщили в прокуратуре, «преступник доставлен в больницу в тяжелом состоянии», передает ТАСС со ссылкой на Belga.

Его прооперировали, жизнь мужчины находится вне опасности, передает РИА «Новости».

Судя по записям камер видеонаблюдения, мужчина вошел в здание вокзала и напал на полицейских, те в ответ начали стрелять, полицейские не пострадали, сказала Сконьянс. Она заявила, что нет сомнений в намерении преступника атаковать правоохранителей, но мотивы нападавшего и его личность пока неизвестны.