Число жертв и пострадавших в результате теракта в Бенгази превысило 100 человек

Жертвами и пострадавшими в результате двойного теракта в Бенгази стали более 100 человек, сообщили источники в силах безопасности Ливии.

Погибли 33 человека, ранения получил 71 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».