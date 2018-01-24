Жертвами теракта в Бенгази стали почти 30 человек

Почти 30 человек погибли в результате двойного теракта в ливийском городе Бенгази, среди погибших и пострадавших есть высокопоставленные силовики фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщают СМИ.

У одной из крупнейших мечетей города взорвались два автомобиля. Первый взрыв произошел, когда люди выходили из мечети после вечерней молитвы. Второй взрыв прогремел уже после того, как на место прибыли медики и силовики.

Погибли 28 человек, передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Сообщается, что в числе жертв оказался Ахмед Али аль-Фитруи, глава следственно-розыскного отдела при главном командовании Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Кроме того, пострадал глава управления контрразведки ливийской разведывательной службы бригадный генерал Махди аль-Фаллях.