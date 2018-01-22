Давосская «пробка из миллиардеров» заставила Канделаки добрым словом вспомнить Собянина

Телеведущая и общественный деятель Тина Канделаки сравнила пробки в Москве и Давосе. По ее словам, российской столице такие пробки и не снились.

«Дикие пробки Давоса Москве и не снились. Едем из Бад Рагаца в Давос третий час. Ликсутова на них нет. Пробка стоит, ни тебе оповещений, ни сообщений. Стой и молись. Тут то все и вспомнят Сергей Семеновича и Максима Станиславовича с его платными парковками и эвакуаторами. Одно приятно – пробка из миллиардеров, только это меня успокаивает. Не всегда миллиарды ускоряют», - сообщила в Instagram Канделаки.

Ранее общественный деятель писала, что стала единственной женщиной в российской делегации, участвующей во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. В 2018 году его девизом стало «Создание совместного будущего в раздробленном мире