Российская делегация в Давосе спорить с глобальным начальством не будет

23 января в швейцарском Давосе открывается очередной мировой экономический форум.

Это мероприятие, несомненно, уникально. Не будь его, на вопрос «Что такое либерал-глобализм?» отвечать пришлось бы весьма пространно. А так достаточно сказать: «Давос». И все становится ясно.

Поначалу форум был призван создать некую новую европейскую олигархию из представителей крупного бизнеса, профессуры и нарождающейся евробюрократии. В 1970-х мероприятие называлось «Форумом европейского менеджмента».

Учредители предполагали вообще обойтись без участия политиков – министров, глав государств и руководителей национальных центральных банков. И это неслучайно. Управлять Европой (а затем и миром) должны были не избранные лидеры и не представители государств и народов, а самые влиятельные граждане, которые в своей работе по «улучшению мира» (в полном соответствии с официальным мотто Давоса) не будут «отвлекаться» на волеизъявление избирателей и другие политические факторы.

Начало работы «Форума менеджмента» совпало с большими изменениями в мире. Рухнула Бреттон-Вудская финансовая система, началась советско-американская разрядка, Китай выразил желание встроиться в мировой рынок. Произошло очередное обострение арабо-израильского конфликта, в результате которого разразился нефтяной кризис.

Заметим, что это был тот самый кризис, который убедил руководство СССР в том, что продажа нефти и газа на Запад может стать не просто одним из главных источников твердой валюты, но и прекрасным способом стать частью мировой экономики.

Строительство автогигантов ВАЗ и КамАЗ, реализация сделки «Газ-трубы» и множества других промышленных и инфраструктурных проектов осуществлялись, как бы сейчас сказали, на основе широкой международной кооперации.

Давос перестал быть только экономическим форумом. В 1974 году на него впервые были приглашены государственные мужи и политики. Хозяевами форума, однако, они не стали. С середины 1970-х и до наших дней политические лидеры остаются лишь гостями наднациональной технократической элиты.

В 1987 году мероприятие (и международная некоммерческая организация, его проводящая) было переименовано во Всемирный экономический форум (ВЭФ). Экономика оставалась главной темой в Давосе, но сильные мира сего стали обсуждать также социальные и культурные вопросы, хвалить и критиковать политиков.

В прошлом году размеренную работу по «улучшению мира» нарушил неожиданный для многих исход президентских выборов в США. Анатолий Чубайс поведал публике об «обстановке паники» и «атмосфере ужаса» на форуме.

Тогда на ВЭФ впервые был приглашен председатель КНР. Все мировые СМИ писали, что Си Цзиньпин – тот самый лидер, который может спасти мир от «хаоса популизма». Его даже назвали «царем глобализации».

В своей прошлогодней колонке, посвященной Давосу, я писал о том повышенном внимании, которое технократы-небожители уделили Яну Бреммеру и Нуриэлю Рубини – людям, которые предсказали распад современных международных институтов и наднациональных структур.

У международной экспертократии был целый год, чтобы осмыслить прогнозы о «кризисе глобального управления» и о роли Китая как «столпа глобализации».

Повестку форума обычно задает выходящий накануне ВЭФ экспертный доклад о так называемых глобальных вызовах. Это своего рода «установка на игру» – что обсуждать, как оценивать те или иные явления и даже какой тезаурус применять.

Давосская экспертная группа корону «царя глобализации» у товарища Си забрала. То, что Китай, оставаясь главной «фабрикой вещей» мировой экономики еще как минимум 10-20 лет, видит мир отнюдь не через давосскую призму, стало понятно еще летом прошлого года.

Ноябрьский съезд КПК окончательно расставил все по своим местам. Формально осуждая проявления экономического национализма и протекционизма,

Пекин начал выстраивать внутренний рынок и рынок на прилегающих территориях по своему усмотрению,

без оглядки на программу, утвержденную в Давосе.

В экспертом докладе 2018 года одним из вызовов глобальному миропорядку названо возникновение «множества проектов масштабных торгово-экономических коридоров» в Евразии.

Прежде всего это камень в огород Китая с его проектом «Один пояс, один путь» по построению новых торгово-логистических маршрутов на континенте и в Тихоокеанском регионе.

Под определение «опасных» попадает, несомненно, и деятельность России по освоению Северного морского пути на новом технологическом уровне. Китай также рвется в Арктику, а Москва поддерживает проект «пояса-пути».

Авторы доклада объясняют свои опасения планами евразийских игроков следующим образом:

«Сторонники этих планов уверяют, что новые связи и форматы сотрудничества по всей Евразии будут содействовать мирному развитию отношений между странами. Но амбициозность и напористость, с которой продвигаются некоторые из этих проектов, могут спровоцировать дальнейшие трения между державами из лагеря сторонников и противников этих планов».

Конкретные «напористые» страны в докладе не названы. Да в общем-то никто открыто и не выступает против логистических и инфраструктурных проектов в Евразии. Однако альтернативные «торгово-экономические коридоры» не контролируются наднациональной элитой и составляют зримую конкуренцию глобальным соглашениями вроде трансатлантической и транстихоокеанской зон свободной торговли.

Один из главных могильщиков этих зон и основной антигерой прошлогоднего Давоса Дональд Трамп на сей раз собирается посетить ВЭФ и даже выступить с речью в день его закрытия. И это уже само по себе сенсация.

Поездка Трампа может и не состояться из-за бюджетного кризиса в США (так называемого «шатдауна»). Это стало бы большим облегчением для организаторов и гостей Давоса. Ведь вряд ли Трамп едет в Швейцарию мириться с «левоглобалистской элитной тусовкой коррупционеров», как назвал ее недавно интернет-портал Breitbart.

45-й президент США, скорее всего, собирается совершить своеобразный круг почета перед проигрывающей стороной и еще больше напугать «тусовку». Год назад большинство «авторитетных» международных экспертов предсказывало, что с приходом Трампа в Белый дом экономика США и финансовые рынки покатятся под откос с неостановимой силой.

Но все случилось с точностью до наоборот. Американская экономика растет, финансовый рынок бьет рекорды, а индустриальные компании возвращаются в США. Недавно принятые поправки в налоговое законодательство еще больше оживили активность инвесторов и работодателей.

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Дональд любит и умеет произносить речи, которые не нравятся его противникам. В мае прошлого года в Брюсселе он критиковал НАТО за неповоротливость и несовременность, а также за желание переложить большинство расходов на США. «Больше этого не будет», – сказал тогда Трамп, и все ведущие телеканалы мира показали растерянные кислые физиономии европейских лидеров.

18 января Трамп выступил на митинге, организованном в цехах компании H&K Equipment Co. в Пенсильвании, где еще раз подтвердил свою приверженность национально-индустриальному курсу. Можно считать это разминкой перед взрывом трампистской «бомбы» в Давосе.

Эммануэль Макрон уже заявил, что будет спорить с американским президентом на ВЭФ. А недавно появились сообщения, что Ангела Меркель, справившись наконец с созданием правительственной коалиции, может отправиться на помощь молодому французскому лидеру.

Что ж, если американский лидер все-таки приедет в Швейцарию, мы можем стать свидетелями эпик-баттла. Как показала предвыборная кампания в США 2016 года, любая дискуссия с участием Трампа становится интереснейшим зрелищем. Но если раньше он сражался с политическими противниками внутри Америки, то сейчас он представляет свою страну, разворачивающуюся от давосских ценностей к национальным.

Шоу, сражение, соревнование международного уровня – Дональду будет сложно отказаться от такого.

Российская делегация на ВЭФ спорить с глобальным начальством не будет. В Швейцарию от нашей страны ездят, как правило, члены экономического блока правительства, банковские деятели и главы крупнейших корпораций.

Каковы настроения этих людей, можно судить по нашему микро-Давосу – Гайдаровскому форуму. На нем даже не дали выступить г-ну Титову, чья программа хоть и является половинчатой и несовершенной, все-таки говорит о национальных индустриях как об одном из приоритетов развития страны.

Получается, что Давос то ли более демократичен, чем гайдаровская тусовка, то ли вес Трампа в мире несоизмеримо выше, чем влияние на экономическую политику России всех наших индустриалистов-патриотов вместе взятых.

В плане российско-американских отношений тут, на мой взгляд, есть серьезная проблема. Наши «экономические гуру» вполне могут выступить на стороне либерал-глобалистских оппонентов Трампа. И это вряд ли останется незамеченным.

Впрочем, не это, конечно, важно. Проблема России состоит не в том, что мы можем вольно или невольно выступить раздражителем для заокеанского лидера. Проблема в том, что наша страна никак не может изжить в себе Давос. Главы крупных корпораций, министры и банкиры по-прежнему остаются в стремительно теряющей позиции либерал-глобалистской партии.

Дело тут, разумеется, не в том, чтобы быть «в тренде». Дело в том, что новое международное экономическое соревнование объективно не оставляет нам выбора. Более того, смелая национально-ориентированная геополитика России не может опираться на глобалистский экономический базис. Давосская догматика сегодня препятствует развитию нашей страны ничуть не в меньшей степени, чем в 1970-1980-е годы догматика марксистко-ленинская.

Самое худшее, что мы можем сделать сегодня, – это продолжать ей следовать.

Форум в швейцарских Альпах давно миновал пик своего влияния и величия. Со временем он снова станет европейским междусобойчиком леволиберальных экономистов, бизнесменов от ТНК и евробюрократов… если таковые через пару десятков лет еще останутся.

В каком состоянии будет к тому времени экономика России, зависит не в последнюю очередь от того, насколько быстро мы перестанем считать один из фешенебельных горнолыжных курортов центром мира.