Россия собралась добывать аргентинский уран

Россия и Аргентина во вторник в Москве подписали меморандум о взаимопонимании по разведке и разработке аргентинского урана, сумма инвестиций – 250 млн долларов, сообщается МИД Аргентины.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее во вторник президент России Владимир Путин провел переговоры с аргентинским лидером Маурисио Макри, в ходе которого обсудил с ним тему русской диаспоры в южноамериканской стране, а также пригласил его на чемпионат мира по футболу 2018 года.