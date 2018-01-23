Путин на встрече с президентом Аргентины затронул тему русской диаспоры

Президент Владимир Путин пригласил лидера Аргентины Маурисио Макри на чемпионат мира по футболу в России в 2018 году.

«Уверен, мы с вами поговорим о предстоящем крупном спортивном мероприятии – о чемпионате мира по футболу в России. Будем рады вас видеть, уважаемый господин президент, а также всех болельщиков из вашей страны», – сказал он, открывая переговоры со своим визави в узком составе.

Путин отметил, что в целом отношения между Россией и Аргентиной имеют давние корни, глубокие дипломатические отношения установлены еще в 1885 году. «Радует, что наши отношения довольно диверсифицированы, есть много направлений перспективного взаимодействия», – добавил президент, передает ТАСС.

Он также уделил особое внимание тому, что в Аргентине проживает самая большая в Латинской Америке диаспора россиян – 400 тыс. человек. Он поблагодарил Макри за теплое отношение к нашим соотечественникам, и особенно за поддержку их инициатив в области развития гуманитарных связей.

«В этом году Аргентина председательствует в «большой двадцатке». Нам, конечно, было бы интересно узнать о ваших приоритетах», – заключил Путин.

Ранее бывший футболист и экс-тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что считает президента Владимира Путина феноменом и назвал себя его фанатом.