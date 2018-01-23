Обвиненный в отмывании денег миллиардер Керимов вернулся во Францию

Сенатор и миллиардер Сулейман Керимов, которому предъявлены обвинения в отмывании денег во Франции, вернулся в Ниццу.

«Он вернулся в понедельник», – заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, передает Reuters.

Ранее после встречи Керимова со спикером верхней палаты Валентиной Матвиенко стало известно, что сенатор считает себя невиновным, а также уверен, что ему удастся это доказать французскому правосудию.

На прошлой неделе со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра сообщалось, что судебные власти Франции разрешили находящемуся под следствием Сулейману Керимову совершить краткую поездку в Россию. В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сделает все возможное для защиты прав Керимова, если таковые будут нарушены.

Керимову, задержанному в Ницце, предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Он находится под подпиской о невыезде. Прокуратура утверждает, что сенатор с целью отмывания денег мог ввезти во Францию от 500 млн до 750 млн евро.